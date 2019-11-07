СМИ: принятая Литвой поправка в закон позволяет обменять норвежца Берга

МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Утвержденная Сеймом Утвержденная Сеймом Литвы поправка в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность пользу своей страны, делает возможным участие в этом процессе осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга , сообщила телерадиокомпания NRK

Сейм Литвы в четверг принял поправку к Уголовному кодексу республики об обмене лицами, осужденными за границей за разведывательную деятельность в пользу своей страны. Председатель правового комитета Сейма Агне Ширинскене отметила, что ранее процедура обмена не регулировалась законодательством балтийской республики.

"Парламент Литвы принял законопроект, который может открыть возможность для возвращения домой Фруде Берга", - сообщает телерадиокомпания.

Уточняется, что законопроект может стать основанием для заключения соглашения между Норвегией, Литвой и Россией о помиловании и обмене осужденными за шпионаж.

"Обмен обвиняемыми в шпионаже с Россией может произойти самое ранее в течение одной-двух недель", - сообщила NRK Ширинскене. Она не уточнила, по какой причине Берг может быть обменян в рамках этого возможного соглашения.

Мэр провинции Сёр-Варангер, где живет семья Берга, Рюне Рафаэльсен считает, что сейчас возвращение Берга на родину вероятно как никогда. "Сейчас мы близки к разрешению этой ситуации как никогда. Это говорит о том, что несмотря на определенные трудности, нам удается сохранить добрососедские отношения. Это важно для России и Норвегии. На мой взгляд, ситуация с Бергом не повлияла на отношения в приграничье", - сказал он телерадиокомпании.

Ранее литовские СМИ писали, что между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Такую сложную схему объясняли тем, что задержанного в России норвежца Фруде Берга не могут обменять на задержанного в Литве россиянина Николая Филипченко соответствующего статуса, поскольку такого просто нет. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию СМИ о подготовке обмена осужденными между Норвегией, Россией и Литвой, назвал ее политическими спекуляциями.