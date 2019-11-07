Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
"Задача стоит просто добавить бюджетные места и закрыть тему, чтобы ребята были переведены... спокойно учились до окончания вуза - то есть фундаментально закрыть эту тему... а если люди оплатили обучение, то компенсировать", - сказал он на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Вице-премьер еще раз напомнил, что по данному вопросу есть поручение президента России Владимира Путина, которое было дано еще 2 сентября.
"Пятнадцатого ноября я хочу исчерпывающий доклад по решению этого вопроса", - подчеркнул он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.