Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

"Задача стоит просто добавить бюджетные места и закрыть тему, чтобы ребята были переведены... спокойно учились до окончания вуза - то есть фундаментально закрыть эту тему... а если люди оплатили обучение, то компенсировать", - сказал он на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Вице-премьер еще раз напомнил, что по данному вопросу есть поручение президента России Владимира Путина, которое было дано еще 2 сентября.

"Пятнадцатого ноября я хочу исчерпывающий доклад по решению этого вопроса", - подчеркнул он.