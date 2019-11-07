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РИА Новости

Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

16:46 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
"Задача стоит просто добавить бюджетные места и закрыть тему, чтобы ребята были переведены... спокойно учились до окончания вуза - то есть фундаментально закрыть эту тему... а если люди оплатили обучение, то компенсировать", - сказал он на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Вице-премьер еще раз напомнил, что по данному вопросу есть поручение президента России Владимира Путина, которое было дано еще 2 сентября.
"Пятнадцатого ноября я хочу исчерпывающий доклад по решению этого вопроса", - подчеркнул он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Виталий Мутко
1 ноября, 15:46РИА Новости
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьТулунОбщество
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