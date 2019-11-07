Путин участвует в Российско-казахстанском форуме. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XVI форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске.
На форуме обсудят актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. В рамках мероприятия запланирована выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", заседание российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый Форум молодежных лидеров.
Российский лидер также проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.