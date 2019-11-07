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РИА Новости

Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году

16:44 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРуководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков
Руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Первый российский самолет-амфибия, спроектированный с помощью технологии "цифровых двойников", будет представлен в первом квартале 2020 года, его предполагается использовать как для туристических целей, так и как средство передвижения в водных регионах, сообщил РИА Новости проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.
"Гидросамолет-амфибия разрабатывается совместно с командой чемпиона мира по пилотажу на планерах Сергея Крикалева и гендиректора компании "Аэросила" Андрея Баланева. Два года назад мы в ходе беседы с ними рассказали о передовых технологиях, которые мы применяли в процессе проектирования кузовов автомобилей семейства Aurus (проект "Кортеж"), о виртуальных испытаниях и о разработке цифровых двойников. В результате они предложили нам спроектировать "с нуля" самолет-амфибию", - рассказал Боровков.
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По его словам, такой самолет сможет садиться на воду или, разгоняясь и глиссируя, взлетать с воды, с помощью шасси садиться на взлетно-посадочную полосу или без шасси – в заснеженном поле. Взлетный вес составит 1750 килограммов, дальность полета – 2250 километров, в производстве предполагается применить композиты и целый ряд новых технологий, отметил Боровков.
Проект включает разработку серии модификаций под различные нужды. Проектные расчеты аэродинамики, гидродинамики, прочности композитных структур, а их было более 10 тысяч, проводились с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра СПбПУ. Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
"Разработку мы практически закончили, сейчас проект находится на финальной стадии производства. Ориентировочно в первом квартале 2020 года будет выкатка, затем – первые полеты", – сказал Боровков в рамках конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
Проект, по его словам, уже вызвал интерес у зарубежных партнеров, в частности из Китая, Индии, Малайзии и Индонезии. "В разработке заинтересованы, в первую очередь, страны и регионы, содержащие водные бассейны и граничащие с морем. Мы задумывали использовать гидросамолет, помимо туристических прогулок, как одно из основных средств обеспечения мобильности за Уралом, где города расположены вдоль рек", – пояснил Боровков.
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НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии"Алексей БоровковСергей КрикалевЭкономика
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