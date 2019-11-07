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РИА Новости

США установили на Украине колониальный режим, заявил украинский эксперт

16:35 07.11.2019 (обновлено: 16:36 07.11.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиПолитолог Александр Дудчак
Политолог Александр Дудчак
© РИА Новости / РИА Новости
Политолог Александр Дудчак. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинский политолог Александр Дудчак считает, что американцы установили на Украине своего рода колониальный режим, он также сравнил роль своей страны в американской политике с мячом для игры в сквош, который демократы и республиканцы "футболят", пытаясь снять ответственность с тех, кто развязал конфликт в Донбассе.
"Сейчас игра больше похожа на сквош, когда две политические силы США играют Украиной между собой, отбивая ее об стенку России… Футболят по разным концам территории, пытаясь переложить ответственность с тех, кто развязал войну и уничтожил экономику, на Россию", - заявил Дудчак в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
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По его оценке, американцы никогда не ставили перед собой задачи "делать Украине лучше". "Украина изначально была инструментом решения больших геополитических задач. Когда говорят, что Украина участвует в больших коррупционных скандалах, это тоже неверно – как можно говорить, что в отношениях помещика и крепостного может быть коррупционная составляющая? Вряд ли", - считает эксперт.
По мнению Дудчака, сейчас на Украине американцы установили своего рода колониальный режим. "Пройдя кастинг, определенные личности отрабатывают то, что они получили возможность выполнять определенные функции для тех, кто их поставил на это место, за это получить определенную свободу действий ради личного обогащения", - считает эксперт.
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По его словам, команда Владимира Зеленского от команды Петра Порошенко "отличается тем, что предыдущие были большие специалисты в области коррупции и знали, что такое родина и как нужно ее продавать, и успешно ее продавали все пять лет, то нынешние пришедшие к власти понятием "родина" вообще не владеют, потому что они выросли в эпоху НКО, удобренные грантами".
Ранее демократы в палате представителей конгресса США начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Александр ДудчакДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМоскваООНСШАВ мире
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