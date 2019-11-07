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РИА Новости

Судно с 19 белухами из китовой тюрьмы отправилось к месту выпуска в море

16:34 07.11.2019
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Научное судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" в Приморье отправилось к месту выпуска животных в бухту Успения, сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели, из-за непогоды решено отправить первое судно в этот же день. Оставшихся белух повезут двумя группами.
"В 22.45 (15.45 мск) судно "Профессор Кагановский" снялось с якоря и ушло в сторону бухты Успения с 19 белухами", - сказал Таргулян, который находится на месте событий.
Представитель ВНИРО подтвердил РИА Новости, что судно отправилось в бухту Успения.
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
6 ноября, 12:25РИА Новости
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи
10 августа, 15:28РИА Новости
В Минприроды уверены, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится
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ПриморьеМинистерство природных ресурсов и экологии РФGreenpeaceРоссияПроисшествия
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