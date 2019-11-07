Судно с 19 белухами из китовой тюрьмы отправилось к месту выпуска в море

Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Научное судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" в Приморье отправилось к месту выпуска животных в бухту Успения, сообщил РИА Новости эксперт Научное судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" в Приморье отправилось к месту выпуска животных в бухту Успения, сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели, из-за непогоды решено отправить первое судно в этот же день. Оставшихся белух повезут двумя группами.

"В 22.45 (15.45 мск) судно "Профессор Кагановский" снялось с якоря и ушло в сторону бухты Успения с 19 белухами", - сказал Таргулян, который находится на месте событий.

Представитель ВНИРО подтвердил РИА Новости, что судно отправилось в бухту Успения.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.