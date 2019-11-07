Адвокат опроверг задержание в Австрии экс-чиновника Минкультуры Мазо

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский адвокат экс-главы департамента Минкультуры Российский адвокат экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо , обвиняемого в хищениях, опроверг сообщения о его задержании в Австрии

"Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу - я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться", - рассказал РИА Новости в четверг адвокат Владислав Мусияка.

О задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании, которая подозревает его в отмывании денег.

Имя фигуранта в полиции называть отказались, отметив лишь, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в России незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро.

Мазо – фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест.