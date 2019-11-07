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РИА Новости

Адвокат опроверг задержание в Австрии экс-чиновника Минкультуры Мазо

16:34 07.11.2019 (обновлено: 16:40 07.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо в суде
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо в суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский адвокат экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях, опроверг сообщения о его задержании в Австрии.
"Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу - я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться", - рассказал РИА Новости в четверг адвокат Владислав Мусияка.
О задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании, которая подозревает его в отмывании денег.
Имя фигуранта в полиции называть отказались, отметив лишь, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в России незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро.
Мазо – фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.
Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест.
Главным же организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Он уже успел побывать и в СИЗО, и на скамье подсудимых по первому делу, а теперь сидит под домашним арестом. Сейчас против него расследуются еще два уголовных дела.
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в Басманном суде Москвы. 19 сентября 2019
19 сентября, 14:40РИА Новости
Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве
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Борис МазоСледственный комитет РФАвстрияВенаРоссия
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