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РИА Новости

В Молдавии Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству Санду

16:31 07.11.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в четверг сообщил, что Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству Майи Санду, однако окончательное решение относительно кабмина будет принято после консультаций главы государства с парламентскими фракциями.
"Вотум недоверия (правительству Санду — ред.) уже готовится. Завтра до 15.00 (16.00 мск) будут проводиться консультации, мы узнаем позицию правительства, после этого будет принято решение", - сказал Додон журналистам по итогам заседания фракции Соцпартии.
По его словам, в пятницу во второй половине дня состоится заседание парламента. До этого Додон намерен провести консультации с парламентариями трех фракций - социалистами и представителями партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа "Достоинство и правда". Президент отметил, что социалисты недовольны ситуацией вокруг конкурса на пост генпрокурора.
"Считаю, что я, как президент страны, должен сделать все для того, чтобы избежать досрочных выборов. Поэтому я намерен воспользоваться своим правом, чтобы посадить их всех за стол переговоров, может быть, после того, как мы проведем консультации по отдельности, мы встретимся и все вместе", - добавил Додон.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 16:20РИА Новости
Демпартия Молдавии отзовет вотум недоверия правительству
Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате в среду аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. В тот же день премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Парламент в течение тех дней может выступить против этого решения и выдвинуть вотум недоверия кабмину Санду. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.
Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он подчеркнул, что недоволен работой некоторых министров, но отметил, что вопрос перестановок не стоит поднимать до проведения местных выборов, запланированных на 20 октября.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
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Игорь ДодонМолдавияВ мире
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