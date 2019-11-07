Экс-депутат Рады подала заявление в СБУ о госизмене главы офиса Зеленского

Ранее Черновол подала аналогичное заявление в Государственное бюро расследований. Однако Госбюро не стало возбуждать дело по заявлению экс-парламентария, поскольку в нем "не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".