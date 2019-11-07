Экс-депутат Рады подала заявление в СБУ о госизмене главы офиса Зеленского

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что подала в Службу безопасности Украины заявление о госизмене главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана, который якобы организовал растрату более 120 миллионов долларов средств из госбюджета.
Ранее Черновол подала аналогичное заявление в Государственное бюро расследований. Однако Госбюро не стало возбуждать дело по заявлению экс-парламентария, поскольку в нем "не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".
"Отнесла (главе СБУ Ивану – ред.) Баканову заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены", - написала Черновол в четверг на своей странице в Facebook.
По ее словам, Богдан, будучи должностным лицом кабмина Украины в 2010-2014 годы, якобы организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 миллиардов гривен (около 123,3 миллиона долларов). Черновол также написала, что Богдан якобы был организатором преступной схемы, а бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – заказчиком.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Богдану могут вручить подозрение. Согласно сообщению, Богдан якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен (около 123,3 миллиона долларов) по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Минобороны России. Сам Богдан назвал эту информацию фейком и заподозрил в ее распространении экс-президента Петра Порошенко. В пресс-службе Генпрокуратуры Украины заявили, что ведомство не располагает информацией о возможном вручении подозрения Богдану. Государственное бюро расследований также заявило, что не возбуждало дело против Богдана о посягательстве на растрату во время его работы в кабмине при экс-главе государства Викторе Януковиче.