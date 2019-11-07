Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:37Z
https://ria.ru/20191107/1560679777.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/05/1560680501_0:0:3030:1705_1036x0_80_0_0_42eb72b83c0afa565e0519c38b83a86f.jpg
РИА Новости

Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров

16:22 07.11.2019 (обновлено: 16:37 07.11.2019)
236
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации Инициатива по предотвращению ядерной угрозы Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Москва придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом.
Министр упомянул о статье Мониза, в которой автор рассуждает о недопустимости ядерной войны. "Ваш посыл в этой статье о недопустимости ядерной войны нам очень близок", - заявил Лавров.
Он напомнил, что РФ уже направляла США предложение выступить с таким заявлением.
"Год назад мы предложили США по большому счету повторить то, что США и СССР делали несколько раз: выступить с решительным заявлением на высшем уровне о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому ее нельзя развязывать", - подчеркнул министр.
В свою очередь Мониз высказался за принятие такого заявления на уровне глав государств.
"Заявление на высшем уровне от имени наших президентов было бы очень важным для международного сообщества, и особенно в контексте Обзорной конференции участников ДНЯО в следующем году", - заявил он.
Лавров также напомнил о сложностях, с которыми сейчас сталкивается Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Когда вы были министром энергетики США..., вы исполнили важную международную миссию вместе с Европой, Россией и Китаем, а также Ираном по СВПД, который сейчас, к сожалению, находится под сильным давлением", - заявил он.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 15:40РИА Новости
Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере
603000
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эрнест МонизДоговор о нераспространении ядерного оружияСергей ЛавровМИД РФБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния