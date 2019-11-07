Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T20:07Z
https://ria.ru/20191107/1560679655.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/31000/95/310009592_0:32:1354:794_1036x0_80_0_0_7238aa05fb3a501df86e1c207648ccfc.jpg
РИА Новости

В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем

16:20 07.11.2019 (обновлено: 20:07 07.11.2019)
325810
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкА.Заворотнюк после церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
В записи отмечается, что накануне у него и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".
"От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!" – говорится в подписи к фотографиям.
Ранее СМИ обратили внимание, что Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором он исполнил одну из главных ролей. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился. Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка сообщила, что он готов к работе.
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
25 октября, 09:14Радио Sputnik
"Господи, дай мне еще пожить…" Экс-супруг показал видео с Заворотнюк

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Однако он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.
Актриса Анастасия Заворотнюк
25 октября, 02:11РИА Новости
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
561319361831
Обсудить 15
Шоу-бизнесПетр ЧернышевТатьяна НавкаАнастасия ЗаворотнюкМосква
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
У 19-летней дочери Гузеевой обнаружили опухоль
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния