В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На странице актрисы На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым

В записи отмечается, что накануне у него и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".

"От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!" – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее СМИ обратили внимание, что Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором он исполнил одну из главных ролей. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился. Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка сообщила, что он готов к работе.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Однако он не уточнил, откуда у него эта информация.