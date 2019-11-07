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РИА Новости

Демпартия Молдавии отзовет вотум недоверия правительству

16:20 07.11.2019 (обновлено: 16:21 07.11.2019)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Демократическая партия решила отозвать выдвинутый ранее вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщил на брифинге в четверг вице-председатель политсилы Андриан Канду.
Демократическая партия Молдавии на заседании парламента 17 октября выдвинула вотум недоверия правительству Санду. По словам Канду, представившего тогда инициативу демократов, в работе кабмина он видит только "ошибки и провалы".
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"Сегодня мы решили отозвать вотум недоверия, но это не значит, что мы отказываемся от идеи отставки правительства. Мы считаем (кабмин Санду) самым слабым и неэффективным", - сказал Канду.
Он объяснил, что демократы решили лучше подготовиться к вопросу отставки кабмина, в скором времени они представят новый документ.
"Мы представим комплексное предложение, связанное с отставкой правительства Санду. Оно будет связано с вопросами социального и экономического характера, не стоит забывать о том, что скоро будет представлен проект бюджета", - добавил Канду.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он подчеркнул, что недоволен работой некоторых министров, но отметил, что вопрос перестановок не стоит поднимать до проведения местных выборов, запланированных на 20 октября.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
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Майя СандуИгорь ДодонАндриан КандуМолдавияВ мире
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