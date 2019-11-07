Спикера парламента Чечни избрали секретарем реготделения "Единой России"

ГРОЗНЫЙ, 7 ноя – РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов единогласно избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Его поддержали все делегаты состоявшейся в четверг конференции партии. Я искренно поздравляю Магомеда Даудова, желаю успехов в деле служения нашему Отечеству – России", - написал Кадыров в своем канале в Тelegram.
В конце октября генсовет партии "Единая Россия" назначил Даудова и.о. секретаря регионального отделения партии. Ранее эту должность занимал экс-премьер Чечни, советник президента России Абубукар Эдельгериев.