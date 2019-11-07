В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
По его словам, злоумышленники обладают небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона — и поначалу могут не знать, в каком банке у человека открыт счет.
"Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле", — объяснил Сычев на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Однако, по его словам, техника обмана порой очень изящна и может "сыграть на определенных чувствах человека". Когда жертва начинает догадываться, что ее хотят "развести", у мошенника хватает фантазии перейти на другой уровень общения и заполучить информацию.
По данным Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц было совершено при помощи приемов социальной инженерии: граждане сами называли номер карты и указанный на ее обороте CVV-код, подчеркнул замглавы департамента.
Как подытожил представитель ЦБ, на уровне законодательства нужно стремиться к тому, чтобы спроса на незаконные данные в принципе не было. В следующем году Банк России может запустить ТВ-кампанию для борьбы с социальной инженерией, сообщил Сычев.