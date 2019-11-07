В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

"Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле", — объяснил Сычев на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".