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РИА Новости

В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

16:15 07.11.2019 (обновлено: 17:21 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
По его словам, злоумышленники обладают небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона — и поначалу могут не знать, в каком банке у человека открыт счет.

"Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле", — объяснил Сычев на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Однако, по его словам, техника обмана порой очень изящна и может "сыграть на определенных чувствах человека". Когда жертва начинает догадываться, что ее хотят "развести", у мошенника хватает фантазии перейти на другой уровень общения и заполучить информацию.
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Не доверяйте глупой машине. Эксперт рассказал о новом способе мошенничестваМошенники постоянно изобретают новые способы обмана людей, чтобы снять с их счетов деньги. Об одном из таких способов рассказал радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
По данным Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц было совершено при помощи приемов социальной инженерии: граждане сами называли номер карты и указанный на ее обороте CVV-код, подчеркнул замглавы департамента.
Как подытожил представитель ЦБ, на уровне законодательства нужно стремиться к тому, чтобы спроса на незаконные данные в принципе не было. В следующем году Банк России может запустить ТВ-кампанию для борьбы с социальной инженерией, сообщил Сычев.
Человек разговаривает по телефону
30 октября, 17:56РИА Новости
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
7425664510
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Артем СычевЦентральный Банк РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Только вчера звонили якобы из службы безопасности Сбербанка. Предложили проверить открытие онлайн банка, в ответ предложила полный пансион от трех до пяти. Почему-то повесили трубку. Странные....): Если серьезно, то спасибо РИА Новости, буквально на днях в чате было обсуждение этого мошенничества.
7 ноября, 17:45
ssergeeva-leta
1310000
Белый список не составить на девайсе, чтоб только из номеров контактов? Не..? :)
7 ноября, 16:47
БНБрутал Натурал
1000003
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