Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:12Z
https://ria.ru/20191107/1560678974.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:498:2756:2048_1036x0_80_0_0_7de0bb414abf4c24fbf92cf25edff79f.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Бывшего настоятеля нижегородского храма обвинили в растрате

16:12 07.11.2019
541
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в растрате бывшего настоятеля одного из православных приходов в Нижегородской области рассматривается в Шахунском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно информации на сайте суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере).
"Заседание по делу священнослужителя несколько раз откладывалось, поскольку в нем больше 20 свидетелей, кроме того, требуется время на исследование всех материалов. Подсудимый, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, приходит в суд на все заседания. Шестого ноября заседание вновь отложили, теперь оно назначено на 27 ноября", - рассказали в пресс-службе Шахунского районного суда.
Как рассказали агентству в пресс-службе Нижегородской епархии, обвиняемый в растрате священник "сана не лишен, но служить в церкви ему запрещено".
Казино. Архивное фото
19 апреля 2018, 15:05РИА Новости
Итальянский священник проиграл в казино полмиллиона евро
250101
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНижний НовгородНижегородская областьРоссиярелигияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после нападения охранника на журналистку в Перми
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд оставил в СИЗО Баршая, толкнувшего росгвардейца в спину
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о манифестации в Париже 10 ноября
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья
Постер к фильму Живешь только дважды
Самая большая коллекция постеров к фильмам про Бонда продана на аукционе
Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов
Спикера парламента Чечни избрали секретарем реготделения "Единой России"
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
Силы безопасности Буркина-Фасо
Москва осудила теракт в Буркина-Фасо
Приют для беременных девочек и молодых мам
За один месяц Церковь откроет четыре приюта для беременных женщин
Европейский лазер на свободных электронах XFEL
Ученые предсказали, что будет с металлом под воздействием мощного лазера
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Число отравившихся детей, которые ехали поездом в Москву, возросло до 31
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Судно с 19 белухами из китовой тюрьмы отправилось к месту выпуска в море
Центральная часть города Рига, Латвия
Латвийская церковь опровергла сообщения о переходе в Константинополь
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
В ОСК рассказали, как может работать подводный газовоз с ядерным реактором
Сколково
Дагестанская команда управленцев прошла конкурсный отбор в Сколково
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Лента новостейМолния