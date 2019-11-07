Бывшего настоятеля нижегородского храма обвинили в растрате

"Заседание по делу священнослужителя несколько раз откладывалось, поскольку в нем больше 20 свидетелей, кроме того, требуется время на исследование всех материалов. Подсудимый, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, приходит в суд на все заседания. Шестого ноября заседание вновь отложили, теперь оно назначено на 27 ноября", - рассказали в пресс-службе Шахунского районного суда.