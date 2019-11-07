Бывшего настоятеля нижегородского храма обвинили в растрате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в растрате бывшего настоятеля одного из православных приходов в Нижегородской области рассматривается в Шахунском районном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно информации на сайте суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере).
"Заседание по делу священнослужителя несколько раз откладывалось, поскольку в нем больше 20 свидетелей, кроме того, требуется время на исследование всех материалов. Подсудимый, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, приходит в суд на все заседания. Шестого ноября заседание вновь отложили, теперь оно назначено на 27 ноября", - рассказали в пресс-службе Шахунского районного суда.
Как рассказали агентству в пресс-службе Нижегородской епархии, обвиняемый в растрате священник "сана не лишен, но служить в церкви ему запрещено".
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