В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах РФ , говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".

Ежегодник был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова, структурным подразделением Росгидромета . Копия имеется в распоряжении РИА Новости.

"Средняя за год концентрация бенз(а)пирена выше предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,9 раза, озона — в 1,2 раза, концентрации других веществ не превышают 1 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в 2018 году составила 0,9 среднесуточного ПДК, что в пересчете на прежний норматив составляет 3,0 среднесуточной ПДК. Средняя концентрация фенола в 2018 году составила 0,3 среднесуточной ПДК, что в пересчете на прежний норматив составляет 0,7 среднесуточной ПДК. Несмотря на снижение оценки опасности загрязнения воздуха формальдегидом и фенолом, реального снижения уровня загрязнения воздуха не происходит", - говорится в документе.

Как уточняют авторы доклада, 56 миллионов россиян проживают в городах, где среднегодовые концентрации превышают допустимые значения хотя бы по одному показателю.