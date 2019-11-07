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РИА Новости

В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России

16:12 07.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГидрометцентр России
Гидрометцентр России
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бензапирен, озон, формальдегид и фенол являются наиболее распространенными загрязнителями воздуха в городах РФ, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
Ежегодник был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова, структурным подразделением Росгидромета. Копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средняя за год концентрация бенз(а)пирена выше предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,9 раза, озона — в 1,2 раза, концентрации других веществ не превышают 1 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в 2018 году составила 0,9 среднесуточного ПДК, что в пересчете на прежний норматив составляет 3,0 среднесуточной ПДК. Средняя концентрация фенола в 2018 году составила 0,3 среднесуточной ПДК, что в пересчете на прежний норматив составляет 0,7 среднесуточной ПДК. Несмотря на снижение оценки опасности загрязнения воздуха формальдегидом и фенолом, реального снижения уровня загрязнения воздуха не происходит", - говорится в документе.
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Как уточняют авторы доклада, 56 миллионов россиян проживают в городах, где среднегодовые концентрации превышают допустимые значения хотя бы по одному показателю.
Бензпирен (бенз(а)пирен) относится к веществам первого класса опасности. Он является побочным продуктом горения углеродсодержащих предметов. Формальдегид относится к числу наиболее известных загрязнителей атмосферного воздуха. Он является постоянным компонентом атмосферы. К основным антропогенным источникам поступления формальдегида в воздушную среду следует отнести автомобильный транспорт. Озон в приземном слое атмосферы относится к веществам первого класса опасности. Фенол также является опасным канцерогеном. Фенол попадает в атмосферу в основном вместе с выбросами предприятий, которые занимаются производством пластмасс, линолеума и тп.
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