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РИА Новости

В ДОСААФ запустят эксперимент по подготовке летчиков с 12 лет

15:59 07.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников  / Перейти в фотобанкВ кабине полнопилотажного тренажера самолета
В кабине полнопилотажного тренажера самолета
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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В кабине полнопилотажного тренажера самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспериментальная программа первоначальной летной подготовки на планерах будет запущена в ДОСААФ России в 2020 году, участвовать в ней смогут даже дети с 12 лет, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента авиации ДОСААФ Андрей Шумский.
Ранее в ДОСААФ разрешалось проводить первоначальное обучение планеризму подростков с 14 лет.
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"Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ (Воронежская область). Программа предусматривает первоначальную летную подготовку планеристов с 12-летнего возраста на специальных легких, так называемых школьных, планерах начального класса моделей "Бро-11М" и "Лак-16"", - сказал Шумский.
По его словам, это позволит молодым людям, мечтающим связать жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый опыт, чтобы в дальнейшем поступить в летные училища гражданского и военного профиля.
В случае удачного завершения эксперимента программу развернут в аэроклубах ДОСААФ в Калининграде, Москве и Новосибирске.
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ДОСААФРоссияОбщество
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