В ДОСААФ запустят эксперимент по подготовке летчиков с 12 лет

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экспериментальная программа первоначальной летной подготовки на планерах будет запущена в Экспериментальная программа первоначальной летной подготовки на планерах будет запущена в ДОСААФ России в 2020 году, участвовать в ней смогут даже дети с 12 лет, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента авиации ДОСААФ Андрей Шумский.

Ранее в ДОСААФ разрешалось проводить первоначальное обучение планеризму подростков с 14 лет.

"Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ (Воронежская область). Программа предусматривает первоначальную летную подготовку планеристов с 12-летнего возраста на специальных легких, так называемых школьных, планерах начального класса моделей "Бро-11М" и "Лак-16"", - сказал Шумский.

По его словам, это позволит молодым людям, мечтающим связать жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый опыт, чтобы в дальнейшем поступить в летные училища гражданского и военного профиля.