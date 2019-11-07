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РИА Новости

Представитель США прокомментировала задержание инспектора МАГАТЭ в Иране

15:57 07.11.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт на встрече Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг назвала "возмутительной провокацией" произошедшее в Иране задержание инспектора МАГАТЭ.
Ранее Рейтер сообщил, что власти Ирана ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ, работающего в стране. У нее изъяли документы, необходимые для поездок. Отмечалось, что задержание произошло на прошлой неделе в городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод в Натанзе. При этом в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отметили, что во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.
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Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
"Задержание инспектора МАГАТЭ в Иране является возмутительной провокацией. Необходимо, чтобы все члены Совета управляющих четко заявили сейчас и в будущем, что такие действия абсолютно неприемлемы, что с ними не будут мириться и что они должны иметь последствия", - говорится в заявлении постоянного представителя США, опубликованном на сайте американского представительства.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
С 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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