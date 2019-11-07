Эксперт рассказал, когда закроется последний аэропорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Практически весь Практически весь транспорт в мире к 2042 году станет беспилотным , в 2069 году появится магнитный бесколесный транспорт, а в 2079 - за ненадобностью закроется последний аэропорт, такой прогноз представил футуролог, председатель совета директоров экосистемы группы "Русские инвестиции" и руководитель проекта "Технический прогресс и экономика будущего" Кирилл Игнатьев.

Его хронопрогноз "ХХI век: сценарии будущего" основан на исследовании и опросе 370 ученых и технологических лидеров по всему миру. В документе рассматриваются все сферы жизни человека: среда обитания, перемещение, здравоохранение, бизнес, массовые сервисы и другие.

"В 2042 году практически весь транспорт станет беспилотным. Это касается и судов, и поездов, и так далее. Уже в 2069 году на дороги выйдет магнитный бесколесный транспорт. Спустя еще 10 лет закроется последний аэропорт: взлет любого средства перемещения будет строго вертикальным", - рассказал он в ходе презентации хронопрогноза на конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

"Один из самых "прикладных" прогнозов, точность которого мы сможем проверить уже через пять лет, - это появление гаджета, моментально определяющего калорийность блюд. Так начнется эпоха персонализированного питания. К 2036 году сформируется рынок продуктов on demand: люди и их персональные сервисы будут покупать питание, синтез и выращивание которого происходит под этот заказ", - рассказал эксперт.

"Искусственный интеллект будет прогнозировать и планировать сельхозпроизводство многомесячного цикла. К 2040 году синтезированная еда составит более половины рациона питания в развитых странах. Эта пища будет индивидуально полезной, обладающей лучшими свойствами для конкретного человека. Люди перестанут считать ГМО страшной вещью и начнут все чаще делать выбор в пользу синтезированных блюд", - добавил Игнатьев.

Эксперт также ожидает, что в 2037 году произойдет совмещение тактильных технологий с технологиями AR/VR. В 2052 году, по его словам, будет поднят вопрос об ограничении высотного строительства: проживание на этажах выше 9-го признают вредным для здоровья.

"Через 20 лет станет возможной репродукция почти всех органов человека, в том числе с помощью 3D-печати, за исключением мозга. А в 2044 году будет реализован доступ по запросу к зрению другого человека со скоростью, равной скорости обработки сигналов нашего зрения мозгом. В 2083-м технологии в здравоохранении и смежных областях разовьются настолько, что позволят парализованному выполнять как минимум половину функций здорового человека. Наконец, в 2100 году различные методы и изобретения позволят регулировать состояние людей со всеми особенностями аутичного спектра", - ожидает он.

"Что будет происходить в бизнес-среде? Совсем скоро, в 2026 году, с корпоративной организацией бизнеса начнут заметно конкурировать не только экосистемы, но и проекты на базе смарт-контрактов – без образования компаний. Это начало эпохи, когда предприниматели смогут обойтись без оформления своих договоренностей на бумаге. Они будут заключать смарт-контакты, фиксировать доли не в компании, а в продукте (от его продажи)", - пояснил визионер.