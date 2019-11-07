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РИА Новости

Источник: первый запуск спутников OneWeb с Байконура отложили на 2020 год

15:55 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Байконур"
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Запуск спутников британской системы "космического интернета" OneWeb с космодрома Байконур отложен с декабря этого года на январь следующего, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
"Запуск переносится в связи с неготовностью космических аппаратов. Их доставка на Байконур откладывается с ноября на декабрь 2019 года. Планировавшийся запуск переносится с 19 декабря на 23 января", - сказал один из собеседников агентства.
Его информацию РИА Новости подтвердили еще два источника. При этом они указали, что с российской стороны все готово к запуску. "Вся необходимая техника находится на Байконуре", - сказал другой собеседник.
В свою очередь в пресс-службе компании-оператора пуска АО "Главкосмос" (дочка "Роскосмоса") сообщили, что пока не располагают официальными документами от европейских партнеров касательно переноса пуска спутников.
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Во время первого пуска с Байконура планируется вывести 34 аппарата. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале, когда были запущены шесть спутников.
Всего с Байконура до переноса пуска с 2019 года на 2020 год планировалось провести в следующем году семь стартов со спутниками OneWeb, с Восточного – четыре, один с космодрома Куру.
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OneWebБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосВеликобритания
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