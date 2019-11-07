Источник: первый запуск спутников OneWeb с Байконура отложили на 2020 год

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Запуск спутников британской системы "космического интернета" Запуск спутников британской системы "космического интернета" OneWeb с космодрома Байконур отложен с декабря этого года на январь следующего, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

"Запуск переносится в связи с неготовностью космических аппаратов. Их доставка на Байконур откладывается с ноября на декабрь 2019 года. Планировавшийся запуск переносится с 19 декабря на 23 января", - сказал один из собеседников агентства.

Его информацию РИА Новости подтвердили еще два источника. При этом они указали, что с российской стороны все готово к запуску. "Вся необходимая техника находится на Байконуре", - сказал другой собеседник.

В свою очередь в пресс-службе компании-оператора пуска АО "Главкосмос" (дочка "Роскосмоса") сообщили, что пока не располагают официальными документами от европейских партнеров касательно переноса пуска спутников.

Во время первого пуска с Байконура планируется вывести 34 аппарата. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале, когда были запущены шесть спутников.