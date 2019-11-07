В Самаре в девятый раз прошел парад памяти

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Парад памяти прошел в девятый раз на площади Куйбышева в Самаре в честь военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В четверг, 7 ноября, в Самаре в девятый раз на легендарной площади Куйбышева прошел парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в "запасной столице" городе Куйбышеве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участников и гостей парада приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он отметил, что парад, который состоялся 78 лет назад, вселил в людей уверенность в том, что "враг будет разбит, победа будет за нами". По мнению главы региона, парад и сегодня объединяет ветеранов и молодежь, политические и общественные организации, учебные заведения и промышленные предприятия.
Отмечается, что в этом году парад был посвящен солдатской славе, а главным героем шествия стал участник парада 7 ноября 1941 года, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, житель Самары Владимир Чудайкин. Перед началом торжественного марша он объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле, героя Советского Союза площадь приветствовала стоя.
В прохождении по площади Куйбышева участие приняли 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, вузов, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и других субъектов России. По площади Куйбышева маршем прошли почти 900 участников из 14 регионов, а всего - более 6,5 тысячи человек.
Отмечается, что украшением исторической части парада стало прохождение легендарного танка Т-34, а участие в воздушной части приняли восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны: По-2 и легендарный штурмовик Ил‑2.
Четвертый год подряд к участию в параде приглашаются иностранные посольства. "Роль Куйбышева, а сегодня Самары, в подготовке к Великой Отечественной войне, в снабжения и фронта и тыла всем - от вооружения, продуктами питания, - невозможно переоценить", - цитирует пресс-служба официального представителя МИД России Марию Захарову. Приветственный адрес участникам и гостям парада направил также полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который напомнил, что проведение парада памяти в Самаре "уже стало доброй традицией".