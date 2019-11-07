В Самаре в девятый раз прошел парад памяти

"В четверг, 7 ноября, в Самаре в девятый раз на легендарной площади Куйбышева прошел парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в "запасной столице" городе Куйбышеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году парад был посвящен солдатской славе, а главным героем шествия стал участник парада 7 ноября 1941 года, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, житель Самары Владимир Чудайкин. Перед началом торжественного марша он объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле, героя Советского Союза площадь приветствовала стоя.

В прохождении по площади Куйбышева участие приняли 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, вузов, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и других субъектов России. По площади Куйбышева маршем прошли почти 900 участников из 14 регионов, а всего - более 6,5 тысячи человек.