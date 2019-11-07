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РИА Новости

Пушкина планирует внести в Госдуму проект о домашнем насилии до конца года

15:48 07.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина надеется, что законопроект о домашнем насилии будет внесен в Государственную думу до конца текущего года.
"Мы сейчас дорабатываем. До конца этого года хотим внести", - сказала Пушкина РИА Новости.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
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