В Москве водитель автобуса не справился с управлением и попал в ДТП

"Сегодня около 14.00 на Фрязевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 842-го маршрута. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Пассажиров в автобусе не было", - сообщили в пресс-службе.