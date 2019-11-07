В Москве водитель автобуса не справился с управлением и попал в ДТП

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса попал в ДТП на Фрязевской улице в Москве из-за того, что не справился с управлением, пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что автобус въехал в здание торгового центра в Москве на улице Фрязевской, ДТП произошло якобы из-за того, что у водителя случился приступ эпилепсии.
"Сегодня около 14.00 на Фрязевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 842-го маршрута. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Пассажиров в автобусе не было", - сообщили в пресс-службе.
В "Мосгортрансе" добавили, что транспортное средство получило незначительные технические повреждения, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.