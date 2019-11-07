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РИА Новости

В Москве водитель автобуса не справился с управлением и попал в ДТП

15:47 07.11.2019 (обновлено: 16:55 07.11.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерДТП с участием автобуса на улице Фрязевская в Москве. 7 ноября 2019
ДТП с участием автобуса на улице Фрязевская в Москве. 7 ноября 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
ДТП с участием автобуса на улице Фрязевская в Москве. 7 ноября 2019
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса попал в ДТП на Фрязевской улице в Москве из-за того, что не справился с управлением, пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что автобус въехал в здание торгового центра в Москве на улице Фрязевской, ДТП произошло якобы из-за того, что у водителя случился приступ эпилепсии.
"Сегодня около 14.00 на Фрязевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 842-го маршрута. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Пассажиров в автобусе не было", - сообщили в пресс-службе.
В "Мосгортрансе" добавили, что транспортное средство получило незначительные технические повреждения, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
6 ноября, 23:46РИА Новости
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ГИБДД МВД РФМоскваМосгортрансПроисшествия
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