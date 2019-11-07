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РИА Новости

Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией

15:39 07.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что Европе необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость.
"Если мы хотим установить мир в Европе, восстановить стратегическую автономию Европы, нам необходимо пересмотреть нашу позицию по России", - заявил Макрон, добавив, что это может занять десять лет.
По его словам, то, что США ведут себя "грубо" с Россией, отражает их административное, политическое и историческое "супер-эго".
"Но между нами океан. Это наши отношения с соседями, у нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности, будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения", - отметил президент Франции.
Он считает, что в отношениях двух стран есть "замороженные конфликты", но несмотря на это странам "многое следует обсудить".
"То, что я предлагаю, - это практика, в ходе которой мы говорим о том, как мы видим мир, о рисках, которые перед нами стоят, общих интересах, которые у нас могут быть и, как перестроить то, что я называю архитектурой доверия и безопасности", - добавил Макрон.
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Эммануэль МакронФранцияРоссияСШАВ мире
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