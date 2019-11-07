Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist , что Европе необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость.

"Если мы хотим установить мир в Европе, восстановить стратегическую автономию Европы, нам необходимо пересмотреть нашу позицию по России ", - заявил Макрон, добавив, что это может занять десять лет.

По его словам, то, что США ведут себя "грубо" с Россией, отражает их административное, политическое и историческое "супер-эго".

"Но между нами океан. Это наши отношения с соседями, у нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности, будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения", - отметил президент Франции.

Он считает, что в отношениях двух стран есть "замороженные конфликты", но несмотря на это странам "многое следует обсудить".