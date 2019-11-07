Информация жены аль-Багдади позволила произвести ряд арестов, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Задержанная в июне 2018 году первая жена бывшего главаря "Исламского государства" (ИГ)* Задержанная в июне 2018 году первая жена бывшего главаря "Исламского государства" (ИГ)* аль-Багдади сообщила полезную информацию, в результате чего турецкие силовики смогли произвести серию арестов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Неназванный турецкий чиновник сообщил агентству, что жена аль-Багдади называла себя Рания Махмуд (Rabia Mahmoud), но ее настоящее имя – Асма Фаузи Мухаммед аль-Кубайси. Как сообщается, силовики задержали женщину – "первую жену" и 10 других родственников террориста 2 июня 2018 года в турецкой провинции Хатай недалеко от сирийской границы. В их числе была и дочь аль-Багдади. Их родство было подтверждено с использованием образца ДНК главаря террористов, который предоставили иракские власти.

"Мы узнали настоящую личность жены довольно быстро. В тот момент она добровольно предоставила много информации об аль-Багдади и о внутренней работе ИГИЛ*", - сообщил агентству источник.

"Мы смогли подтвердить многое из того, что уже знали. Также мы получили новую информацию, которая позволила повсюду произвести серию арестов", - добавил он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали "двузначное число" родственников главаря "Исламского государства" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади. До этого он заявил о задержании жены аль-Багдади, а глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади . По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на связанный с исламистами сайт Amaq, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.