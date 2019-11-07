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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Чэнду в ноябре откроется "Русский дом" с продукцией компаний из России

16:02 07.11.2019 (обновлено: 16:03 07.11.2019)
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CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
CC BY 4.0 / Wwklion /
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". "Русский дом" откроется в конце ноября в китайском городе Чэнду провинции Сычуань.
В нем будет представлена продукция 100 российских компаний. В дальнейшем число резидентов планируется увеличить. Данный проект реализует российско-китайская компания "Бизнес Панда" при поддержке местных властей.
Чэнду обладает статусом свободной экономической зоны. Это один из крупнейших городов Китая. Работа "Русского дома" будет заключаться в том, чтобы поддержать продвижение товаров и услуг российских компаний в Сычуани, сделать российский бизнес с Китаем понятным и доступным.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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