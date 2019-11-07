В Чэнду в ноябре откроется "Русский дом" с продукцией компаний из России

В нем будет представлена продукция 100 российских компаний. В дальнейшем число резидентов планируется увеличить. Данный проект реализует российско-китайская компания "Бизнес Панда" при поддержке местных властей.

Чэнду обладает статусом свободной экономической зоны. Это один из крупнейших городов Китая. Работа "Русского дома" будет заключаться в том, чтобы поддержать продвижение товаров и услуг российских компаний в Сычуани, сделать российский бизнес с Китаем понятным и доступным.