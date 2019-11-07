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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородский холдинг "Оргхим" запустил производство в Малайзии

15:28 07.11.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСкульптура выпрыгивающего из воды горбатого кита в центральном парке Куала-Лумпура (KLCC Park)
Скульптура выпрыгивающего из воды горбатого кита в центральном парке Куала-Лумпура (KLCC Park)
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Завод нижегородской компании "Оргхим" по производству неканцерогенных ("зеленых") технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей открылся в четверг в штате Джохор (Малайзия), сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Российская промышленность продолжает расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. ... Открытие нового производства инновационной компании "Оргхим" говорит о потенциале для дальнейшего роста. В Нижегородской области компания остается одним из важнейших налогоплательщиков и работодателей, есть планы по расширению производства и номенклатуры продукции", - заявил на церемонии открытия завода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что создание новых продуктов компании ведется совместно с Нижегородским университетом имени Лобачевского.

"Инвестиции в Малайзию - это повышение качества международного сотрудничества. Экспорт является приоритетом для Нижегородской области, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - основной рынок, на который мы ориентируемся. За 2018 год объем экспорта в страны АТР, а у нас 27 партнеров в этом регионе, вырос на 57% и достиг 1,4 миллиарда долларов США", - подчеркнул Никитин.

В свою очередь генеральный директор "Оргхима" Николай Ходов отметил, что в Малайзии запущено в эксплуатацию первое производство полного цикла компании за пределами России. "Это первое российское предприятие в этой важной для партнерства стране. Объем инвестиций – почти 60 миллионов долларов. Завод построен в рекордные сроки, этому способствовали, в том числе, и особые условия поддержки проекта со стороны федеральных и региональных властей как в Малайзии и штате Джохор, так и в России и Нижегородской области. Это яркий пример экспорта технологии мирового уровня, созданной в Нижнем Новгороде, на международные рынки вместе с производством", - сказал Ходов.
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Представители федерального агентства Малайзии по инвестиционному развитию на открытии завода отметили, что "рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в таких областях, как современные материалы и электроника, медицинские приборы и биотехнология, оптика и фотоника, IT и авиакосмическая отрасль".
Компания "Оргхим" производит безопасные для окружающей среды и здоровья человека продукты "зеленой химии". Крупнейшая производственная площадка холдинга расположена в Нижегородской области.
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Нижегородская областьМалайзияЭкономика
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