Нижегородский холдинг "Оргхим" запустил производство в Малайзии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Завод нижегородской компании "Оргхим" по производству неканцерогенных ("зеленых") технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей открылся в четверг в штате Джохор (Малайзия), сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Российская промышленность продолжает расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. ... Открытие нового производства инновационной компании "Оргхим" говорит о потенциале для дальнейшего роста. В Нижегородской области компания остается одним из важнейших налогоплательщиков и работодателей, есть планы по расширению производства и номенклатуры продукции", - заявил на церемонии открытия завода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что создание новых продуктов компании ведется совместно с Нижегородским университетом имени Лобачевского.

"Инвестиции в Малайзию - это повышение качества международного сотрудничества. Экспорт является приоритетом для Нижегородской области, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - основной рынок, на который мы ориентируемся. За 2018 год объем экспорта в страны АТР, а у нас 27 партнеров в этом регионе, вырос на 57% и достиг 1,4 миллиарда долларов США", - подчеркнул Никитин.

В свою очередь генеральный директор "Оргхима" Николай Ходов отметил, что в Малайзии запущено в эксплуатацию первое производство полного цикла компании за пределами России. "Это первое российское предприятие в этой важной для партнерства стране. Объем инвестиций – почти 60 миллионов долларов. Завод построен в рекордные сроки, этому способствовали, в том числе, и особые условия поддержки проекта со стороны федеральных и региональных властей как в Малайзии и штате Джохор, так и в России и Нижегородской области. Это яркий пример экспорта технологии мирового уровня, созданной в Нижнем Новгороде, на международные рынки вместе с производством", - сказал Ходов.

Представители федерального агентства Малайзии по инвестиционному развитию на открытии завода отметили, что "рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в таких областях, как современные материалы и электроника, медицинские приборы и биотехнология, оптика и фотоника, IT и авиакосмическая отрасль".