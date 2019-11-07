В Кремле не воспринимают Би-би-си как первоисточник высказываний Кадырова

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Кремле не слышали высказываний главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с призывами убивать и не считают, что Би-би-си можно считать первоисточником распространения заявлений главы Чечни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на ресурсах Би-би-си появилась информация о том, что Кадыров в ходе выступления перед правительством региона призвал наказывать, в том числе "убивая, сажая, пугая", пользователей интернета, которые, по его мнению, могли оскорбить чью-то честь.
"Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания правительства, и не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си... считать за первоисточник не могу и буду", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кадырова.
На вопрос, будут ли в Кремле проверятся данные высказывания Кадырова, Песков ответил отрицательно. "Нет, не будут", - сказал пресс-секретарь президента.
"Не можем же мы руководствоваться сообщениями Би-би-си... Нам неизвестно о таких высказываниях ничего", - добавил он.
На просьбу объяснить, почему он осторожен в комментариях относительно Рамзана Кадырова, Песков ответил, что этот принцип он применяет и в отношении других глав регионов.
"Не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов. Потому что мы считаем, что каждому руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Что касается заявлений - то в любом субъекте РФ действуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место", - сказал он.
Песков подчеркнул, что Чечня является субъектом РФ "со всеми вытекающими юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства".