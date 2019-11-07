В Кремле не воспринимают Би-би-си как первоисточник высказываний Кадырова

"Не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов. Потому что мы считаем, что каждому руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Что касается заявлений - то в любом субъекте РФ действуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место", - сказал он.