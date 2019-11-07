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РИА Новости

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

15:26 07.11.2019 (обновлено: 18:19 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Манежной площади в Москве
Прохожие на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

"Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе <...> в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них <...> посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались," — ответил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.
"Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика", — заключил пресс-секретарь главы государства.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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при этом тактично умолчав про "третью" яму за последние 10 лет развала экономики и отсутствия перспектив у большинства потенциальных отцов и матерей...
7 ноября, 15:35
Илья Беляев
554903570
Критиковать власть конечно легко, а вот пойти и родить трёх человек конечно слабо...Из за Вас,демография такая,не из-за Пескова....Надо не клаву давить,а Клаву...
7 ноября, 16:05
Михаил Науменко
89133113363
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