Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

"Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе <...> в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них <...> посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались," — ответил Песков.