Глава ФСИН заявил о проблемах с трудоустройством заключенных

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Двумя главными проблемами ФСИН являются трудоустройство заключенных в колониях и обеспечение для них соответствующих условий содержания, рассказал журналистам новый директор службы Александр Калашников.
"Самое проблемное направление – это, наверное, трудоустройство, задействование тех людей, наших граждан, которые бы не просто проедали бюджет, а которые бы трудились, отчисляли алименты, возмещали ущерб. Каждый по-разному туда попадает, кто-то рецидивист, а кто-то по неосторожности по первому разу. Жизнь такая, что никто не застрахован. Поэтому нужно это сделать в первую очередь", - заявил Калашников.
Второй важной проблемой директор назвал соответствующие условия содержания заключенных. "То, что у нас сейчас кричат европейские правозащитники, наши... Делается очень много, мы не стоим на месте: это и медицина, и новые изоляторы, новые условия, все меняется", - добавил Калашников.
Калашников возглавил ФСИН в начале октября, сменив на этом посту Геннадия Корниенко (был директором в 2012-2019 годы). Он выходец из спецслужб, служил в органах госбезопасности СССР и РФ, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.