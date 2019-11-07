Глава ФСИН заявил о проблемах с трудоустройством заключенных

"Самое проблемное направление – это, наверное, трудоустройство, задействование тех людей, наших граждан, которые бы не просто проедали бюджет, а которые бы трудились, отчисляли алименты, возмещали ущерб. Каждый по-разному туда попадает, кто-то рецидивист, а кто-то по неосторожности по первому разу. Жизнь такая, что никто не застрахован. Поэтому нужно это сделать в первую очередь", - заявил Калашников.