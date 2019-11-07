Экс-король Малайзии решил откупиться от мисс Москва и сына, пишут СМИ

Объем средств на счете составит около четверти миллиона долларов. Однако взамен экс-король потребовал исключить любой контакт между ним и ребенком и вырастить его в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием.

Еще одно условие сделки — закрытие аккаунтов Воеводиной в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и бывшего мужа. В инстаграме у девушки около 570 тысяч подписчиков.

Помимо трастового фонда, султан готов выплатить Воеводиной 100 тысяч долларов в течение десяти месяцев. Но, как утверждают источники издания, Оксана не согласна с этим предложением и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и его право на престол.

Мухаммад V же настаивает на том, что отцом ребенка Воеводиной может быть любой мужчина азиатской внешности.

Ранее в одном из интервью Оксана рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.