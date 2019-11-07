Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T17:52Z
https://ria.ru/20191107/1560675831.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/36/1556653676_83:0:1080:561_1036x0_80_0_0_eb2efe2cbf3ef0dba9f367fb56e3c93a.jpg
РИА Новости

Экс-король Малайзии решил откупиться от мисс Москва и сына, пишут СМИ

15:18 07.11.2019 (обновлено: 17:52 07.11.2019)
32799
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший король Малайзии султан Мухаммад V предложил бывшей жене, обладательнице титула "Мисс Москва" Оксане Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона, сообщает Daily Mail.
Объем средств на счете составит около четверти миллиона долларов. Однако взамен экс-король потребовал исключить любой контакт между ним и ребенком и вырастить его в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием.
Еще одно условие сделки — закрытие аккаунтов Воеводиной в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и бывшего мужа. В инстаграме у девушки около 570 тысяч подписчиков.
Помимо трастового фонда, султан готов выплатить Воеводиной 100 тысяч долларов в течение десяти месяцев. Но, как утверждают источники издания, Оксана не согласна с этим предложением и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и его право на престол.
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
3 октября, 20:25РИА Новости
"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии
Мухаммад V же настаивает на том, что отцом ребенка Воеводиной может быть любой мужчина азиатской внешности.
Ранее в одном из интервью Оксана рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.
Свадьба российской модели и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением Совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
6 сентября, 21:38РИА Новости
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
141217162031
Обсудить 3
Мухаммад V (Малайзия)Оксана ВоеводинаDaily MailМалайзияРоссияВ мире
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Употребление алкоголя
Американец показал свое невероятное преображение после отказа от алкоголя
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Лента новостейМолния