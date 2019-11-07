Экс-король Малайзии решил откупиться от мисс Москва и сына, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший король Малайзии султан Мухаммад V предложил бывшей жене, обладательнице титула "Мисс Москва" Оксане Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона, сообщает Daily Mail.
Объем средств на счете составит около четверти миллиона долларов. Однако взамен экс-король потребовал исключить любой контакт между ним и ребенком и вырастить его в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием.
Еще одно условие сделки — закрытие аккаунтов Воеводиной в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и бывшего мужа. В инстаграме у девушки около 570 тысяч подписчиков.
Помимо трастового фонда, султан готов выплатить Воеводиной 100 тысяч долларов в течение десяти месяцев. Но, как утверждают источники издания, Оксана не согласна с этим предложением и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и его право на престол.
Мухаммад V же настаивает на том, что отцом ребенка Воеводиной может быть любой мужчина азиатской внешности.
Ранее в одном из интервью Оксана рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.
Свадьба российской модели и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением Совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
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