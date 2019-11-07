Кения и Уганда договорились о совместном владении островом Мигинго

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кения и Уганда договорились о совместном владении спорным островом Мигинго, расположенном в водах озера Виктория, сообщает кенийское издание Daily Nation в четверг.

По данным издания, секретарь кабинета по иностранным делам Республики Кения Моника Джума в среду заявила, что Кения согласилась на совместное владение островом с Угандой. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит рыбакам и другим людям, пользующимся озером, пересекать границу между странами.

"Кенийцы должны знать, что эти границы принадлежат общинам (обеих - ред.) стран, и мы должны найти способ, чтобы сделать их мягкими", - приводит издание слова Джумы.