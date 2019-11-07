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РИА Новости

Кения и Уганда договорились о совместном владении островом Мигинго

15:17 07.11.2019
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© AFP 2019 / Stephen WanderaСтолица Уганды город Кампала
Столица Уганды город Кампала
© AFP 2019 / Stephen Wandera
Столица Уганды город Кампала. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кения и Уганда договорились о совместном владении спорным островом Мигинго, расположенном в водах озера Виктория, сообщает кенийское издание Daily Nation в четверг.
По данным издания, секретарь кабинета по иностранным делам Республики Кения Моника Джума в среду заявила, что Кения согласилась на совместное владение островом с Угандой. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит рыбакам и другим людям, пользующимся озером, пересекать границу между странами.
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"Кенийцы должны знать, что эти границы принадлежат общинам (обеих - ред.) стран, и мы должны найти способ, чтобы сделать их мягкими", - приводит издание слова Джумы.
Остров Мигинго находится в водах озера Виктория на стыке границ Кении и Уганды и является предметом территориального спора обеих стран. На нем проживают более 100 человек, которые в основном занимаются рыболовным промыслом.
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