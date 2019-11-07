Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной подписи

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи и ужесточение требований к удостоверяющим центрам.
Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров (УЦ), осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.
Член Совфеда Владимир Кравченко, представляя законопроект на заседании Госдумы, сказал, что он подготовлен "в целях создания единого пространства доверенной электронной подписи". При этом он обратил внимание на некоторые концептуальные нововведения, в частности, на "существенное увеличение финансовых требований к удостоверяющим центрам". Это, по оценкам эксперта, должно привести к их существенному укрупнению и, как следствие, более качественному и ответственному выполнению своих непосредственных обязанностей, добавил он.
"У нас на сегодняшний день 495 удостоверяющих центров. И сколько из них останется, конечно, будет зависеть от самого бизнеса, как они будут укрупняться", - заявил, в свою очередь, член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов. При этом он обратил внимание, что, например, в Канаде, во Франции существует не более 10 УЦ, которые обслуживают всю необходимую инфраструктуру.
Сейчас УЦ обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Законопроект вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный собственный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала, либо представительства удостоверяющего центра. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов. А для осуществления хранения ключа электронной подписи минимальный размер финансового обеспечения УЦ должен составлять 200 миллионов рублей, максимальный – 300 миллионов.
Законопроектом перераспределяются полномочия по выдаче квалификационных сертификатов проверки электронных подписей между УЦ. По словам Изотова, планируется, что организации, которые работают в кредитно-финансовой сфере, будут получать сертификаты ключей в удостоверяющем центре ЦБ РФ, органы госвласти и местного самоуправления, нотариат - в УЦ Федерального казначейства. Все прочие юрлица и индивидуальные предприниматели будут работать с удостоверяющим центром ФНС, а физлица обслуживаться коммерческими УЦ.