Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной подписи

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров (УЦ), осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.

"У нас на сегодняшний день 495 удостоверяющих центров. И сколько из них останется, конечно, будет зависеть от самого бизнеса, как они будут укрупняться", - заявил, в свою очередь, член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов. При этом он обратил внимание, что, например, в Канаде, во Франции существует не более 10 УЦ, которые обслуживают всю необходимую инфраструктуру.

Сейчас УЦ обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Законопроект вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный собственный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала, либо представительства удостоверяющего центра. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов. А для осуществления хранения ключа электронной подписи минимальный размер финансового обеспечения УЦ должен составлять 200 миллионов рублей, максимальный – 300 миллионов.