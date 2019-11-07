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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной подписи

15:15 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи и ужесточение требований к удостоверяющим центрам.
Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности удостоверяющих центров (УЦ), осуществляющих функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается до трех c пяти лет.
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Член Совфеда Владимир Кравченко, представляя законопроект на заседании Госдумы, сказал, что он подготовлен "в целях создания единого пространства доверенной электронной подписи". При этом он обратил внимание на некоторые концептуальные нововведения, в частности, на "существенное увеличение финансовых требований к удостоверяющим центрам". Это, по оценкам эксперта, должно привести к их существенному укрупнению и, как следствие, более качественному и ответственному выполнению своих непосредственных обязанностей, добавил он.
"У нас на сегодняшний день 495 удостоверяющих центров. И сколько из них останется, конечно, будет зависеть от самого бизнеса, как они будут укрупняться", - заявил, в свою очередь, член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов. При этом он обратил внимание, что, например, в Канаде, во Франции существует не более 10 УЦ, которые обслуживают всю необходимую инфраструктуру.
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Сейчас УЦ обязан иметь чистые активы стоимостью не менее 7 миллионов рублей. Законопроект вместо этого требования обязывает УЦ иметь минимальный собственный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала, либо представительства удостоверяющего центра. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов. А для осуществления хранения ключа электронной подписи минимальный размер финансового обеспечения УЦ должен составлять 200 миллионов рублей, максимальный – 300 миллионов.
Законопроектом перераспределяются полномочия по выдаче квалификационных сертификатов проверки электронных подписей между УЦ. По словам Изотова, планируется, что организации, которые работают в кредитно-финансовой сфере, будут получать сертификаты ключей в удостоверяющем центре ЦБ РФ, органы госвласти и местного самоуправления, нотариат - в УЦ Федерального казначейства. Все прочие юрлица и индивидуальные предприниматели будут работать с удостоверяющим центром ФНС, а физлица обслуживаться коммерческими УЦ.
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