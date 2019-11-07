Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T15:11Z
https://ria.ru/20191107/1560675415.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156067/52/1560675241_0:76:665:450_1036x0_80_0_0_4fb317b01127e5281ab44261bbbc2402.png
РИА Новости

"Яндекс" представил беспилотного робота-курьера

15:11 07.11.2019
569
© Фото : "Яндекс"Беспилотный робот-курьер от "Яндекс"
Беспилотный робот-курьер от Яндекс
© Фото : "Яндекс"
Беспилотный робот-курьер от "Яндекс"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания "Яндекс" представила беспилотного робота-курьера, пока аппарат тестируется на территории штаб-квартиры "Яндекса", говорится в сообщении компании.
Автономный аппарат высотой около полуметра может ездить по городским тротуарам со скоростью ходьбы пешехода. Он используется для перевозки небольших грузов. За сходство с луноходом робот получил название "Яндекс.Ровер".
Московский офис отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Вчера, 13:48РИА Новости
"Яндекс" стал жертвой массовой рассылки с угрозами
"Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят документы от дверей штаб-квартиры "Яндекса" до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. "Ровер" умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару, может делать всё это даже в темноте", - говорится в сообщении.
В будущем "Ровер" может вписаться в экосистему "Яндекса": его можно использовать в "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке", для доставки товаров из интернет-магазина "Беру" или в складской логистике. После завершения испытаний "Яндекс" рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.
"При создании "Ровера" мы использовали наши наработки в области беспилотного управления. Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике", - приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных автомобилей в "Яндексе" Дмитрия Полищука.
Офис компании Яндекс в Москве
6 ноября, 10:30Мурманская область
В Мурманской области в 2020 году откроется "Яндекс.Лицей"
931103
Обсудить 0
ЯндексРоботыМоскваТехнологии
Рекомендуем
Московский офис отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
"Яндекс" стал жертвой массовой рассылки с угрозами
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
Оксана Пушкина
Пушкина планирует внести в Госдуму проект о домашнем насилии до конца года
ДТП с участием автобуса на улице Фрязевская в Москве. 7 ноября 2019
В Москве водитель автобуса не справился с управлением и попал в ДТП
Руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек
Космодром Байконур
Источник: первый запуск спутников OneWeb с Байконура отложили на 2020 год
Искусственный интеллект
Эксперт рассказал, когда закроется последний аэропорт
Певица Полина Гагарина
Суд отложил рассмотрение иска к Полине Гагариной из-за песни "Кукушка"
Водитель автомобиля
В Европе в феврале начнут испытывать российские будильники для водителей
Гидрометцентр России
В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России
Пленарное заседание Госдумы РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной подписи
Супергидрофобная металлическая структура плавает на поверхности воды
Ученые создали непотопляемый металл
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Кремле не воспринимают Би-би-си как первоисточник высказываний Кадырова
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Лента новостейМолния