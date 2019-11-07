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РИА Новости

Допрос экс-депутата Рады Пашинского по расстрелам на Майдане перенесли

15:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСергей Пашинский
Сергей Пашинский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Сергей Пашинский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Допрос экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского на заседании суда по делу о расстрелах на Майдане не состоялся, его перенесли на 21 ноября, заявил в четверг судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук.
"Нас информирует ГБР (государственное бюро расследований – ред.), что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского грозит опасность, а потому перемещения подозреваемого опасны", - цитирует в четверг заявление судьи агентство "Главком".
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По словам судьи, в четверг Пашинский должен был дать свидетельские показания по расстрелам на Майдане. Допрос по видеосвязи оказался невозможен, поскольку необходимое оборудование сломалось. В связи с сложившейся ситуацией дача показаний Пашинским перенесена на 21 ноября.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дела местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Печерский районный суд в Киеве постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря по этому делу. Во время рассмотрения жалобы на арест экс-депутата в апелляционной инстанции 14 бывших и действующих парламентариев заявили, что готовы взять его на поруки. Однако суд оставил подозреваемого под стражей.
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Сергей ПашинскийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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