Допрос экс-депутата Рады Пашинского по расстрелам на Майдане перенесли

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Допрос экс-депутата Верховной рады Украины Допрос экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского на заседании суда по делу о расстрелах на Майдане не состоялся, его перенесли на 21 ноября, заявил в четверг судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук.

"Нас информирует ГБР (государственное бюро расследований – ред.), что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского грозит опасность, а потому перемещения подозреваемого опасны", - цитирует в четверг заявление судьи агентство "Главком".

По словам судьи, в четверг Пашинский должен был дать свидетельские показания по расстрелам на Майдане. Допрос по видеосвязи оказался невозможен, поскольку необходимое оборудование сломалось. В связи с сложившейся ситуацией дача показаний Пашинским перенесена на 21 ноября.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.