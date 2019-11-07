Самая большая коллекция постеров к фильмам про Бонда продана на аукционе

Дороже всего был продан постер из четвертого фильма бондианы "Шаровая молния" - за 12,5 тысяч стерлингов (около 16 тысяч долларов США). Постер из третьего фильма, "Голдфингер", был продан за 8 тысяч фунтов (около 10 тысяч долларов).