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РИА Новости
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Депутаты Госдумы продолжат диалог с Deutsche Welle в Берлине

15:08 07.11.2019 (обновлено: 15:31 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы после встречи с гендиректором немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве продолжат диалог с медиахолдингом в Берлине, сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой.
Ранее депутат от "Справедливой России" Николай Рыжак сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы провели встречу с генеральным директором немецкого медаихолдинга Deutsche Welle Петером Лимбургом. По словам Рыжака, переговоры прошли в конструктивной обстановке.
"Состоялся обмен мнениями. Диалог прошел в хорошей атмосфере, который мы намерены продолжить в Берлине", - заявил Толстой журналистам по итогам встречи.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу в МИД РФ и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".
Глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
Андрей Исаев
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