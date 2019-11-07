Депутаты Госдумы продолжат диалог с Deutsche Welle в Берлине

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу в МИД РФ и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".