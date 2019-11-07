Жильцы горящего в Уфе дома просили помощи с балконов, рассказал очевидец

УФА, 7 ноя - РИА Новости. Жильцы горящей многоэтажки в Уфе до приезда спасателей вышли на балконы и просили прохожих их спасти, сообщила РИА Новости очевидец крупного пожара Миляуша Вахитова.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, при возгорании на шестом этаже 9-этажного дома в Уфе пострадали 11 человек, шесть из них дети. Они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.
"Когда в многоэтажке начался пожар, практически все жильцы пятого и шестого этажа со стороны, где шёл дым, вышли на свои балконы, кричали, просили помощи у прохожих. Среди них было много детей. Один мужчина, квартира которого находится ближе к эпицентру, стоял на балконе в одной майке, несмотря на прохладную погоду", - рассказала Вахитова.
Собеседница агентства отметила, что в этот момент к месту пожара ещё не приехали спасатели.
"Было очень страшно, что ничем нельзя помочь им. Но пожарные приехали быстро, разобрали пожарные лестницы и спускали людей по ним. Было очень много автомобилей скорой помощи", - добавила она.
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