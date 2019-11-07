Жильцы горящего в Уфе дома просили помощи с балконов, рассказал очевидец

"Когда в многоэтажке начался пожар, практически все жильцы пятого и шестого этажа со стороны, где шёл дым, вышли на свои балконы, кричали, просили помощи у прохожих. Среди них было много детей. Один мужчина, квартира которого находится ближе к эпицентру, стоял на балконе в одной майке, несмотря на прохладную погоду", - рассказала Вахитова.