На Святой земле отметили 150-летие Русской духовной миссии в Яффе

"Это было не совсем просто, но, тем не менее, это произошло в августе 1869 года, была совершена купчая, и Тавифа стала русской. Со временем отец Антонин при помощи своих друзей, известных иерусалимских археологов Конрада Шика и Шарля Клермон-Гано, произвел археологические изыскания на этом месте. И в гробнице, и вокруг нее было найдено много старинных артефактов древних. Они перешли в музеи. А гробница была выделена и стала местом паломничества потом", - рассказал отец Игорь (Пчелинцев) РИА Новости.