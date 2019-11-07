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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На Святой земле отметили 150-летие Русской духовной миссии в Яффе

15:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя – РИА Новости. Подворье Русской духовной миссии в Яффе в честь святых апостолов Петра и Павла и праведницы Тавифы отмечает свой полуторавековой юбилей торжественной службой и крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественную службу возглавил прибывший на Святую землю с паломническим визитом митрополит Антоний (Севрюк), руководитель управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии. На мероприятии присутствовал начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов). Юбилейные торжества были приурочены ко дню памяти святой праведницы Тавифы (7 ноября), чье место погребения находится на территории подворья.
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Ключарь подворья праведной Тавифы в Яффе протоиерей Игорь Пчелинцев рассказал РИА Новости, что необходимость в создании такого подворья появилась в середине 19 века, когда резко выросло число русских паломников, прибывающих на Святую землю. Долгое время паломники размещались в стесненных условиях в греческом монастыре. В 1869 году начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин после сложных переговоров приобрел большой участок с садом, на территории которого находилось место захоронения святой праведницы Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. На протяжении столетий погребение святой Тавифы было местом поклонения местных жителей и паломников всех христианских конфессий.
"Это было не совсем просто, но, тем не менее, это произошло в августе 1869 года, была совершена купчая, и Тавифа стала русской. Со временем отец Антонин при помощи своих друзей, известных иерусалимских археологов Конрада Шика и Шарля Клермон-Гано, произвел археологические изыскания на этом месте. И в гробнице, и вокруг нее было найдено много старинных артефактов древних. Они перешли в музеи. А гробница была выделена и стала местом паломничества потом", - рассказал отец Игорь (Пчелинцев) РИА Новости.
С того момента православные паломники, прибывающие из России в Яффу, могут остановиться на территории подворья, где в 1888 году была заложена церковь апостола Петра и праведной Тавифы.
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22 октября 2018, 16:39РИА Новости
В Палестине сотни паломников отметили 150-летие русского подворья
"При закладке присутствовали Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее супруг Сергей Александрович (московский генерал-губернатор, глава Императорского палестинского православного общества – ред.)… А храм строился 6 лет и в 1894 году в январе был освящен патриархом Иерусалимском Герасимом", - сказал отец Игорь.
Храм, по словам о. Игоря стал "венцом трудов отца Русской Палестины на Святой земле" - через два месяца после освящения, в марте 1984 года архимандрит Капустин скончался.
Сегодня на территории подворья проводятся постоянные службы, работает Воскресная школа, принимаются паломнические группы. Сотрудники подворья занимаются благотворительной деятельностью.
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Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьИерусалимТель-АвивРоссиярелигияВ мире
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