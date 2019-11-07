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РИА Новости

В Ираке за сутки из-за протестов погибли десять человек, сообщил источник

14:55 07.11.2019 (обновлено: 15:00 07.11.2019)
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© AP PhotoИракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
© AP Photo
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака. Архивное фото
БАГДАД, 7 ноя – РИА Новости. Десять человек погибли в охваченном антиправительственными демонстрациями Ираке за последние 24 часа, в том числе четверо сотрудников скорой помощи, сообщил РИА Новости в четверг источник в службах безопасности страны.
"Десять человек погибли за последние 24 часа в Ираке, в том числе четверо сотрудников скорой помощи", - сообщил источник. По его данным, семеро скончались в ходе демонстраций на площади Тахрир.
Акция протеста в Багдаде
4 ноября, 22:12РИА Новости
В Багдаде более 150 человек пострадали в ходе протестов
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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Багдад (город)ИракВ мире
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