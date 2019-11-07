Стало известно, когда выйдет фильм о "королеве фридайвинга" Молчановой

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фильм "Один вдох", основанный на истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, погибшей при погружении в 2015 году, выйдет на экраны 12 марта 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Молчанова - основатель и президент Российской федерации фридайвинга, самый титулованный фридайвер в мире. Ей принадлежит 41 мировой рекорд во всех основных дисциплинах фридайвинга. Спортсменка 23 раза становилась чемпионкой мира, ей принадлежат семь из восьми действующих рекордов мира. В августе 2015 года Молчанова пропала при погружении вблизи острова Форментера (Испания). Поиски тела были безрезультатны.

"В сети появился официальный трейлер картины "Один Вдох" - первого художественного фильма, снятого в открытом море на глубине 100 метров. "Один вдох" основан на реальных событиях и связан с историей "королевы фридайвинга" Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015м году… Фильм выйдет в широкий прокат 12 марта 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Съемки проходили в 2018-2019 году, сцены погружений снимали в открытом море у берегов Мальты. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, режиссером выступила Елена Хазанова. Фильм создается при поддержке Фонда кино.