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РИА Новости

Суд отложил рассмотрение иска к Полине Гагариной из-за песни "Кукушка"

14:48 07.11.2019 (обновлено: 14:52 07.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Полина Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 22 ноября отложил рассмотрение иска певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Судебное заседание было запланировано на четверг, но не состоялось, так как судья Екатерина Коротова находится на больничном. До этого слушание откладывалось из-за неявки ответчиков.
В зале судебных заседаний. Архивное фото
26 сентября 2016, 16:49РИА Новости
Суд вернул обладателю прав на песни Цоя иск к "ВКонтакте" на три млн рублейРанее сообщалось, что суд в конце августа оставил в силе решение отказать компании "Музыкальное право", которая обладает авторскими правами на произведения Виктора Цоя, в иске к Первому каналу о взыскании 300 тысяч рублей за использование песни "Кукушка".
Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и её супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО нет.
В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом никакие денежные требования истица не заявила. В то же время певица отметила, что если их оппоненты представят соглашение на исполнение и переработку произведения между сыном Цоя и Константином Меладзе, "позиция будет скорректирована".
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Константин МеладзеРоссийское авторское обществоОльга КормухинаВиктор ЦойМоскваПроисшествия
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