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РИА Новости

ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники

14:47 07.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о сервисном обслуживании вооружения и военной техники (ВВТ).
Уточняется, что речь идет о комплексе работ по поддержанию и восстановлению работоспособного или исправного состояния и ресурса изделий, выполняемых специалистами сервисной организации самостоятельно или с участием личного состава эксплуатирующей организации и других исполнителей.
При этом, отмечает кабмин, такие работы в отличие от лицензируемого технического обслуживания и ремонта должны проводиться сервисной организацией в местах расположения воинских частей, на войсковых полигонах или базах хранения техники.
"Законопроектом предлагается внести следующие изменения... в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (статья 2 законопроекта) в части введения нового лицензионного вида деятельности - деятельность по сервисному обслуживанию ВВТ", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон "О государственном оборонном заказе" положениями о том, что порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники устанавливается правительством.
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Проектом также устанавливается переходный период до 1 января 2021 года, в соответствии с которым юрлица и индивидуальные предприниматели, на день вступления в силу законопроекта занимающиеся сервисным обслуживанием вооружения и военной техники в соответствии с заключенными государственными контрактами, обязаны будут получить лицензию на право осуществления сервисного обслуживания вооружения и военной техники либо прекратить ее до 1 января 2021 года.
Правительство считает, что принятие законопроекта сформирует правовые основы сервисного обслуживания изделий вооружения и военной техники, повысит уровень технической исправности и боевой готовности этих изделий, находящихся в эксплуатации в Вооруженных силах РФ, а также исключит недобросовестных исполнителей работ.
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