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РИА Новости
Культура

Егор Крид опубликовал трейлер фильма "НЕидеальный мужчина"

21:02 07.11.2019
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
Света (Александрова) никак не может устроить личную жизнь. Очередной непутевый бойфренд (Роман Курцын) изменяет ей. И с работой не везет. Она устраивается в компанию по продаже высокотехнологичных роботов, в одного из которых влюбляется. Им оказывается персонаж Егора Крида.
За пару часов трейлер новой комедии, которую снял Марюс Вайсберг, набрал почти 200 тысяч просмотров.
Выход картины запланирован на 16 января.
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