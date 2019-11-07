Егор Крид опубликовал трейлер фильма "НЕидеальный мужчина"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости . Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.

Света (Александрова) никак не может устроить личную жизнь. Очередной непутевый бойфренд (Роман Курцын) изменяет ей. И с работой не везет. Она устраивается в компанию по продаже высокотехнологичных роботов, в одного из которых влюбляется. Им оказывается персонаж Егора Крида.