Латвийская церковь опровергла сообщения о переходе в Константинополь

По информации ЛПЦ МП, 24 октября в Латвии была зарегистрирована новая религиозная организация - "Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата". Ее создал Виктор Контузоров, отлученный от церкви в 1997 году. Как утверждает сайт ЛПЦ МП, в связи с регистрацией этой организации "в средствах массовой информации появились материалы, искажающие реальное положение дел".