Латвийская церковь опровергла сообщения о переходе в Константинополь

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Синод Латвийской православной церкви Московского патриархата (ЛПЦ МП) опроверг сообщения СМИ о переходе в Константинопольский патриархат, следует из заявления, опубликованного на сайте ЛПЦ МП.
По информации ЛПЦ МП, 24 октября в Латвии была зарегистрирована новая религиозная организация - "Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата". Ее создал Виктор Контузоров, отлученный от церкви в 1997 году. Как утверждает сайт ЛПЦ МП, в связи с регистрацией этой организации "в средствах массовой информации появились материалы, искажающие реальное положение дел".
"Все сведения о якобы переходе или переводе нашей Церкви в Константинополь являются откровенной неприкрытой ложью, придуманы недругами православия и растиражированы средствами массовой информации", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что зарегистрированная организация "не имеет никакого отношения к Латвийской православной церкви Московского патриархата".
"Весь этот вымысел направлен не только против Латвийской православной церкви, но и против каждого православного человека в Латвии", - подытожил Синод ЛПЦ МП.
Латвийская православная церковь является частью Русской православной церкви. Любые назначения в Латвийской церкви утверждает Священный Синод РПЦ.