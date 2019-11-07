Выступающие против Brexit партии договорились не конкурировать на выборах

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Выступающие против выхода Великобритании из ЕС политические партии договорились не конкурировать на предстоящих 12 декабря парламентских выборах. С таким заявлением выступила в четверг британская либерально-демократическая партия.
В октябре парламент Британии высказался за проведение внеочередных выборов для того, чтобы решить тянущиеся уже годы проблемы вокруг Brexit. Правительство консерваторов разными способами пыталось добиться от парламента принятия соглашения с ЕС об условиях Brexit, однако палата общин раз за разом его отклоняла.
"Либдемы присоединяются к соглашению о распределении кандидатов (на выборах в парламент) с Партией "зеленых" и Партией Уэльса. Соглашение означает, что либдемы будут сотрудничать с обеими партиями и не будут выставлять своих кандидатов против тех участников выборов, которые выступают против Brexit", - говорится в заявлении партии.
После объявления несколько политиков, в том числе парламентариев прошлого состава парламента, заявили о том, что не будут участвовать в выборах и уступают возможность стать кандидатами членам других партий. В настоящее время известно, что партии договорились о 60 кандидатских местах. Таким образом, если какая-либо из партий выдвигает в округе проевропейского кандидата с высокими шансами на победу, то он автоматически поддерживается двумя другими партиями, которые отказываются от выдвижения своих кандидатов.
Лидер либдемов Джо Суинсон заявила, что подробности о стратегии трех партий на предстоящих выборах будут раскрыты в пятницу.
В условиях недовольства избирателей действиями руководства Консервативной партии и отсутствием ясной программы у лейбористов исход предстоящих выборов и судьба Brexit будут зависеть от того, насколько широко британцы поддержат партии, выступающие за сохранение членства в ЕС.