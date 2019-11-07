Выступающие против Brexit партии договорились не конкурировать на выборах

"Либдемы присоединяются к соглашению о распределении кандидатов (на выборах в парламент) с Партией "зеленых" и Партией Уэльса. Соглашение означает, что либдемы будут сотрудничать с обеими партиями и не будут выставлять своих кандидатов против тех участников выборов, которые выступают против Brexit", - говорится в заявлении партии.

После объявления несколько политиков, в том числе парламентариев прошлого состава парламента, заявили о том, что не будут участвовать в выборах и уступают возможность стать кандидатами членам других партий. В настоящее время известно, что партии договорились о 60 кандидатских местах. Таким образом, если какая-либо из партий выдвигает в округе проевропейского кандидата с высокими шансами на победу, то он автоматически поддерживается двумя другими партиями, которые отказываются от выдвижения своих кандидатов.