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РИА Новости

В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России

14:36 07.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГосударственный флаг России
Государственный флаг России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегические прогнозы развития России, необходимые для принятия управленческих решений, необходимо составлять на основе единой методики, поскольку сейчас различные организации используют разные подходы и потому получают противоречивые результаты – к такому выводу пришли эксперты Совета безопасности России.
"На заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ отмечено, что отечественные и зарубежные научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
"В связи с этим в системе государственного управления в сфере экономики важность стандартизации стратегического прогнозирования возрастает", - отмечается в сообщении.
Стратегическое планирование развития России выполняется на основе прогнозных оценок рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности РФ, вероятного состояния социально-экономического потенциала и национальной безопасности государства, оптимального сценария преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности страны, а также оценки конкурентных позиций РФ в мировом сообществе. Вопросы повышения эффективности стратегического планирования находятся на контроле аппарата Совета безопасности России.
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Совет Безопасности РФРоссияБезопасностьПолитика
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