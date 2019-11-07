В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России

"На заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ отмечено, что отечественные и зарубежные научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.