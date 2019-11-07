Депутат Госдумы высказался о проблемах с финансированием науки

"Если два года назад по размеру государственных финансов, выделяемых на науку, мы отставали от США в 28 раз, сегодня мы отстаём в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, сейчас отстаём в 22 раза, от Германии мы отставали в пять раз, сейчас отстаём в восемь раз. От Южной Кореи по общему объёму государственного финансирования науки Россия отстаёт в четыре раза", - заявил депутат.