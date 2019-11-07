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РИА Новости

Депутат Госдумы высказался о проблемах с финансированием науки

14:34 07.11.2019 (обновлено: 14:42 07.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил о критическом отставании России от развитых стран по показателям финансирования научных исследований.
В четверг на заседании комитета депутаты обсуждали проект бюджета на 2020 год.
"Если два года назад по размеру государственных финансов, выделяемых на науку, мы отставали от США в 28 раз, сегодня мы отстаём в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, сейчас отстаём в 22 раза, от Германии мы отставали в пять раз, сейчас отстаём в восемь раз. От Южной Кореи по общему объёму государственного финансирования науки Россия отстаёт в четыре раза", - заявил депутат.
Как утверждает парламентарий, в российской науке уже третье десятилетие сокращается количество исследователей.
Также Никонов подчеркнул, что от сокращения бюджетных ассигнований на науку напрямую зависит "отставание по тем параметрам, которые мы считаем приоритетными, которые определяют будущее страны".
"По указу президента от 2012 года расходы на исследования и разработки должны составлять 1,77% от ВВП, в реальности они составляют сейчас 1,11 % от ВВП. Почему не выполняется указ президента?" - заявил глава думского комитета.
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Комитет ГД по образованиюГосдума РФВячеслав НиконовРоссия
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