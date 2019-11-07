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РИА Новости

В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе

14:31 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
"Вчера украинская сторона предприняла попытку совершения вооруженной провокации в данном районе. Командованием 128 отдельной горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.) минометному расчету была поставлена задача совершить обстрел района населенного пункта Петровское с целью вызова ответного огня и последующем обвинением нас в срыве мирных инициатив", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Вчера, 12:23РИА Новости
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского
Он пояснили, что провокация не удалась из за взрыва миномёта "Молот" украинского производства. "В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое получили ранения", - сказал представитель военного ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк 1 ноября заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске. Также ДНР предложила начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе 9 ноября.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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