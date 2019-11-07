Посольство в Таиланде выяснит информацию о гибели россиянина на Пхукете

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Посольство России в Таиланде выясняет информацию о гибели гражданина РФ на острове Пхукет, говорится в сообщении на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.
"В связи с сообщениями ряда СМИ о смерти российского туриста на о. Пхукет консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего и, при необходимости, окажет все необходимое содействие в рамках своих полномочий", - написано на странице.
Ранее в четверг СМИ Таиланда сообщили о гибели 55-летнего российского туриста во время купания на пляже Карон Бич на острове Пхукет. По информации СМИ, в среду 6 ноября вечером россиянин был унесен далеко от берега волной и начал тонуть. Другие туристы, находившиеся на пляже, смогли доплыть до него, подобрать и вынести на берег, однако реанимировать россиянина чрезвычайным службам Пхукета не удалось.
Интернет-портал Phuket News написал о двух россиянах, погибших при схожих обстоятельствах на пляже Карон в течение двух дней. По информации портала, еще один российский турист в возрасте 61 года был унесен в море сильной волной и утонул утром во вторник 5 ноября.
В обоих случаях на пляже не было видно ни муниципальных, ни гостиничных пляжных спасателей, сообщал портал.